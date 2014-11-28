​Ученые создали уникальный 4D лазерный микроскоп

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ По словам авторов идеи, 4D микроскоп может работать не только на суше, но и под водой на глубине 10 метров.

Как передает Report, чувствительность микроскопа карельских изобретателей превышает обычные микроскопы в 300 раз.

Встроенное в лазерный анализатор устройство видеозаписи позволяет с помощью специальной программы проанализировать изменения исследуемого объекта на определенном промежутке времени.

Этот прибор планируется широко использовать в самых различных сферах науки и техники. Так, например, им можно замерить размер капель в системе охлаждения для анализа ее эффективности.

С помощью этого микроскопа был уже проведен целый ряд исследований различных видов микробов и вирусов.