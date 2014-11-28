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    ​Ученые создали уникальный 4D лазерный микроскоп

    Этот прибор планируется широко использовать в самых различных сферах науки и техники

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ По словам авторов идеи, 4D микроскоп может работать не только на суше, но и под водой на глубине 10 метров.

    Как передает Report, чувствительность микроскопа карельских изобретателей превышает обычные микроскопы в 300 раз.

    Встроенное в лазерный анализатор устройство видеозаписи позволяет с помощью специальной программы проанализировать изменения исследуемого объекта на определенном промежутке времени.

    Этот прибор планируется широко использовать в самых различных сферах науки и техники. Так, например, им можно замерить размер капель в системе охлаждения для анализа ее эффективности.

    С помощью этого микроскопа был уже проведен целый ряд исследований различных видов микробов и вирусов. 

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