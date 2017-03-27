Ученые рассказали, когда часть Европы уйдет под воду

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Пять миллионов европейцев могут потерять свои дома из-за наводнений уже к концу этого столетия. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, такого мнения придерживаются эксперты Объединённого исследовательского центра Еврокомиссии.

Ученые предупреждают, что глобальное потепление приведёт к тому, что моря, в том числе Северное и Балтийское, поднимутся до критического уровня и часть европейского побережья уйдет под воду. При таких высоких темпах потепления наводнения могут происходить каждый год.

За последнее десятилетие в Европе произошло несколько крупных наводнений. Наиболее опасным стал 2013 год, когда были частично затоплены Латвия, Македония и Чехия. Также от наводнений пострадали Норвегия и Германия.

В 2016 году резко повысился уровень воды в Сене, Дунае, Рейне и Неккаре, вызвав наводнения вдоль берегов. В Париже и окрестностях был объявлен оранжевый уровень опасности, а в северных районах Франции пришлось эвакуировать несколько тысяч человек.