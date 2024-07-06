О нас

Ученые рассказали, как избежать отравления летом

Ученые рассказали, как избежать отравления летом Эксперты из Клиники Мейо (одного из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира)рассказали, как избежать отравления летом.
Это интересно
6 июля 2024 г. 05:19
Ученые рассказали, как избежать отравления летом

Эксперты из Клиники Мейо (одного из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира)рассказали, как избежать отравления летом.

Как передает Report, рекомендации специалистов опубликованы на сайте Mayo Clinic.

Специалисты в области безопасности продуктов питания отметили, что избежать отравления помогает частое мытье рук, дезинфекция столешниц, разделочных досок и посуды. Очищение кухонных инструментов особенно важно при приготовлении разнообразных блюд, среди которых мясные.

Бактерии, содержащиеся в сыром мясе, могут попасть на другие приготовленные или готовящиеся к употреблению продукты в процессе создания блюд пищи или их хранения. Этот процесс называется перекрестным заражением. Чтобы предотвратить его, специалисты Клиники Мейо рекомендуют тщательно мыть все ножи, разделочные доски, посуду и контейнеры, которые соприкасались с мясом, перед их повторным использованием.

В летнее время не менее важно держать продукты питания охлажденными. Если пренебречь этим правилом — в них могут размножиться опасные, вызывающие отравление микроорганизмы. Скоропортящимися считаются блюда из мяса и птицы, а также те, которые содержат влаги, например, салаты.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Сокращение рабочей недели в Испании обойдется компаниям в €42,4 млрд
Сокращение рабочей недели в Испании обойдется компаниям в €42,4 млрд
1 июля 2024 г. 14:14
Ученые доказали, что рыбий жир эффективно снижает агрессию
Ученые доказали, что рыбий жир эффективно снижает агрессию
30 июня 2024 г. 06:17
NASA выделит SpaceX $843 млн на разработку аппарата для контролируемого схода МКС с орбиты
NASA выделит SpaceX $843 млн на разработку аппарата для контролируемого схода МКС с орбиты
27 июня 2024 г. 04:16
Названы фильмы, которые выйдут в прокат в сети кинотеатров CineMastercard
Названы фильмы, которые выйдут в прокат в сети кинотеатров CineMastercard
25 июня 2024 г. 19:20
Ученые нашли в Антарктиде следы гигантской древней речной системы
Ученые нашли в Антарктиде следы гигантской древней речной системы
21 июня 2024 г. 18:37
В Баку пройдет семинар Женщина нового  времени и ее мета - навыки
В Баку пройдет семинар "Женщина нового  времени и ее мета - навыки"
17 июня 2024 г. 17:37
Скорость вращения Земли впервые измерили при помощи запутанных фотонов
Скорость вращения Земли впервые измерили при помощи "запутанных" фотонов
14 июня 2024 г. 22:59
Ученые установили, что ядро Земли замедляет вращение
Ученые установили, что ядро Земли замедляет вращение
14 июня 2024 г. 14:20
На заводах Tesla появятся тысячи человекоподобных роботов
На заводах Tesla появятся тысячи человекоподобных роботов
14 июня 2024 г. 05:22
Ученые в Антарктиде извлекли горные породы возрастом 1 млрд лет
Ученые в Антарктиде извлекли горные породы возрастом 1 млрд лет
11 июня 2024 г. 07:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi