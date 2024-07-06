Ученые рассказали, как избежать отравления летом

Эксперты из Клиники Мейо (одного из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира)рассказали, как избежать отравления летом.

Эксперты из Клиники Мейо (одного из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира)рассказали, как избежать отравления летом.

Как передает Report , рекомендации специалистов опубликованы на сайте Mayo Clinic.

Специалисты в области безопасности продуктов питания отметили, что избежать отравления помогает частое мытье рук, дезинфекция столешниц, разделочных досок и посуды. Очищение кухонных инструментов особенно важно при приготовлении разнообразных блюд, среди которых мясные.

Бактерии, содержащиеся в сыром мясе, могут попасть на другие приготовленные или готовящиеся к употреблению продукты в процессе создания блюд пищи или их хранения. Этот процесс называется перекрестным заражением. Чтобы предотвратить его, специалисты Клиники Мейо рекомендуют тщательно мыть все ножи, разделочные доски, посуду и контейнеры, которые соприкасались с мясом, перед их повторным использованием.

В летнее время не менее важно держать продукты питания охлажденными. Если пренебречь этим правилом — в них могут размножиться опасные, вызывающие отравление микроорганизмы. Скоропортящимися считаются блюда из мяса и птицы, а также те, которые содержат влаги, например, салаты.