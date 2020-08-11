О нас
Report Georgia

Ученые предсказали причину смерти миллионов людей

Ученые предсказали причину смерти миллионов людей Если выбросы парниковых газов не будут ограничены, то аномальная жара, которая станет возникать чаще из-за глобального потепления, может стать причиной смерти миллионов людей.
Это интересно
11 августа 2020 г. 08:35
Ученые предсказали причину смерти миллионов людей
0 : 00
0 : 00

Если выбросы парниковых газов не будут ограничены, то аномальная жара, которая станет возникать чаще из-за глобального потепления, может стать причиной смерти миллионов людей.

Как передает Report, к такому выводу пришла группа исследователей из Национального бюро экономических исследований.

Специалисты определили число смертей, связанных с жарой, в ряде стран, пострадавших от тепловых волн в прошлых годах, и предсказали их количество при прогнозируемых температурах в будущем. Оказалось, что тепловые волны могут убить 73 человека на каждые 100 тысяч человек в мире, если темпы выбросов парниковых газов останутся на прежнем уровне. В самых жарких местах это число может достигнуть 200 на каждые 100 тысяч.

Экстремальная жара является одним из самых смертоносных погодных явлений. Человек может умереть не только от теплового удара, но также от сердечного приступа и усугубления сопутствующих заболеваний. Чаще умирают люди пожилого возраста и те, кто страдает от хронических болезней. Кроме того, более уязвимыми оказываются те регионы, где жители не могут принять меры по снижению воздействия жары, например, использовать кондиционеры. В жарких странах тепловые волны могут поднимать столбики термометров до 50 градусов Цельсия и выше, как это случилось на Ближнем Востоке летом 2020 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Milyonlarla insanın ölümü proqnozlaşdırılır

Новости партнеров

Самое важное

На следующей неделе начинается месяц Мухаррам
На следующей неделе начинается месяц Мухаррам
10 августа 2020 г. 10:41
К азербайджано-турецким учениям привлечен спецназ
ФотоК азербайджано-турецким учениям привлечен спецназ
9 августа 2020 г. 11:55
ГЭЦ обнародовал график второго этапа приемных экзаменов
ГЭЦ обнародовал график второго этапа приемных экзаменов
7 августа 2020 г. 14:34
В августе 278 тыс. человек получат единовременную выплату 190 манатов
В августе 278 тыс. человек получат единовременную выплату 190 манатов
6 августа 2020 г. 17:47
ИВ: Улицу Ази Аланова не переименовывали в улицу Полада Гашимова
ИВ: Улицу Ази Аланова не переименовывали в улицу Полада Гашимова
6 августа 2020 г. 10:10
Минобразования о начале нового учебного года
Минобразования о начале нового учебного года
5 августа 2020 г. 16:21
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
5 августа 2020 г. 14:35
Названы пригодные для использования пляжи Баку
Названы пригодные для использования пляжи Баку
4 августа 2020 г. 17:16

Последние новости

09:58
Названа причина смертельных осложнений от коронавируса Здоровье
09:50
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.08.2020) Финансы
09:45
Добыча нефти в Казахстане сократилась на 1,4% Энергетика
09:33
Армения нарушила режим прекращения 29 раз за сутки Нагорно-карабахский конфликт
09:29
Спецслужба раскрыла детали стрельбы у Белого дома Другие страны
09:24
Глава МИД Азербайджана находится с официальным визитом в Турции Внешняя политика
08:48
В Казахстане добыча нефти снизилась Энергетика
08:35
Ученые предсказали причину смерти миллионов людей Это интересно
08:17
Назван лучший Джеймс Бонд в истории Искусство
08:10
В Гяндже молодой парень совершил самоубийство Происшествия
07:59
Участники антиправительственных протестов вновь перекрыли улицы Софии Другие страны
07:42
В поселке Бина произошла тяжелая авария, есть раненые Происшествия
07:33
Индексы на бирже США менялись на фоне обострения отношений с Китаем Финансы
06:41
Второй случай заражения коронавирусом выявлен у футболистов "Фейенорда" Футбол
06:23
В Венесуэле выявили рекордное число случаев заражения COVID-19 за сутки Другие страны
Вся новостная лента