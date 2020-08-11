Ученые предсказали причину смерти миллионов людей

Если выбросы парниковых газов не будут ограничены, то аномальная жара, которая станет возникать чаще из-за глобального потепления, может стать причиной смерти миллионов людей.

Если выбросы парниковых газов не будут ограничены, то аномальная жара, которая станет возникать чаще из-за глобального потепления, может стать причиной смерти миллионов людей.

Как передает Report, к такому выводу пришла группа исследователей из Национального бюро экономических исследований.

Специалисты определили число смертей, связанных с жарой, в ряде стран, пострадавших от тепловых волн в прошлых годах, и предсказали их количество при прогнозируемых температурах в будущем. Оказалось, что тепловые волны могут убить 73 человека на каждые 100 тысяч человек в мире, если темпы выбросов парниковых газов останутся на прежнем уровне. В самых жарких местах это число может достигнуть 200 на каждые 100 тысяч.

Экстремальная жара является одним из самых смертоносных погодных явлений. Человек может умереть не только от теплового удара, но также от сердечного приступа и усугубления сопутствующих заболеваний. Чаще умирают люди пожилого возраста и те, кто страдает от хронических болезней. Кроме того, более уязвимыми оказываются те регионы, где жители не могут принять меры по снижению воздействия жары, например, использовать кондиционеры. В жарких странах тепловые волны могут поднимать столбики термометров до 50 градусов Цельсия и выше, как это случилось на Ближнем Востоке летом 2020 года.