Ученые предрекли появление нового океана

По расчетам исследователей, примерно через пять-десять миллионов лет в восточной части Африки образуется тектонический разлом, в результате чего континент разделится на две части

Ученые предупредили о возможном появлении в будущем нового океана.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал NBC News.

По расчетам исследователей, примерно через пять-десять миллионов лет в восточной части Африки образуется тектонический разлом, в результате чего континент разделится на две части.

Этот участок континента находится в регионе Афар в Эфиопии, который расположен на стыке трех тектонических плит, которые медленно отделяются друг от друга. В 2005 году в регионе образовалась трещина, длина которой сейчас составляет около 56 километров, напоминают специалисты.

"Это единственное место на Земле, где вы можете изучить, как континентальный рифт становится океаническим рифтом", - отметил профессор Университета Лидса в Великобритании Кристофер Мур.

Ученые предполагают, что явление вызвано нарастающим давлением из-за поднимающейся магмы. Сейчас они следят за движением плит с помощью GPS.