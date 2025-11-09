Ученые поймали первый сигнал с приближающегося к Земле инопланетного объекта 3I/ATLAS

Ученым удалось поймать первый радиосигнал от космического объекта 3I/ATLAS, постепенно приближающегося к Земле.

Как передает Report, об этом сообщил портал The Astronomer's Telegram.

"Поглощение ОН было обнаружено в линиях 1665 МГц и 1667 МГц", - говорится в публикации.

Сигнал был перехвачен 24 октября при помощи радиотелескопа MeerKAT, расположенного в Южной Африке. Отмечается, что предыдущие попытки обнаружить сигнал на тех же линиях поглощения провалились.

Ученый из Гарвардского Университета Ави Леба рассказал, что 16 марта 2026 года, когда 3I/ATLAS будет проходить мимо Юпитера, космический аппарат "Юнона" попытается поймать от объекта сигнал на низких частотах.

Космический объект 3I/ATLAS был замечен 1 июля. Позже ученые установили, что это комета из другой звездной системы. Также удалось установить примерный возраст объекта, который составляет более 7,5 млрд лет - на 3 млрд старше Солнца. В сентябре 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", начав менять свой цвет.