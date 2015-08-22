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    Ученые: Человек стал уникальным суперхищником

    К такому выводу ученые пришли, проанализировав данные о методах охоты человека и их влиянии на популяцию животных

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Канадские исследователи подтвердили теорию о том, что человек является "суперхищником", свидетельствует публикация в журнале Science.

    Как сообщает Report cо ссылкой на Би-би-си, к такому выводу ученые пришли, проанализировав данные о методах охоты человека и их влиянии на популяцию животных.

    В исследовании говорится, что люди гораздо чаще убивают сильных взрослых особей, в то время как другие хищники охотятся на молодых животных.

    Это связано с тем, что при использовании оружия, ловушек, сетей и других технологических преимуществ охота на взрослых животных не сопряжена для человека с большим риском.

    Например, люди убивают в 14 раз больше взрослых рыб, чем другие морские хищники.

    По мнению исследователей, такие методы охоты приводят к вымиранию животных, ведь взрослые особи необходимы для поддержания численности популяций диких животных и рыб.

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