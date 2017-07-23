Ученные нашли 2-тонную рыбу, которая веками скрывалась на дне океана - ВИДЕО

Баку. 23 июль. REPORT.AZ/ Ученым наконец-то удалось обнаружить двухтонную рыбу, которая на протяжении 130 лет "пряталась" от исследователей на дне океана. Об этом сообщает Daily Mail.

Рыбу, которая получила название Hoodwinker Sunfish или Mola tecta, удалось обнаружить австралийской студентке Марианне Ньюгард после 4-летнего изучения Индийского и Тихого океана. Ранее ученые не могли к ней подобраться, из-за способности хорошо маскироваться.

Данный вид является самым тяжелым среди костных рыб в мире. Самые крупные достигают длины в 4 метра, высоты в 3 и весят более 2,2 тонн.