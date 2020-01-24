Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии возрастом три тысячи лет - ВИДЕО

Британские историки и инженеры восстановили голос древнеегипетского жреца Несьямуна и заставили его "произнести" несколько звуков, просветив его мумию при помощи компьютерного томографа и трехмерного сканера.

Как передает Report, результаты их расчетов и аудиозаписи были опубликованы в журнале Scientific Reports.

"На саркофаге Несьямуна можно прочитать, что его обладатель вел очень праведное существование. Он просил богов вернуть ему дар речи для того, чтобы он мог рассказать о себе и заслужить право на вечную загробную жизнь. Это желание жреца, а также великолепное состояние связок и других органов речи в его мумии сделало его одной из первоочередных целей для нашего проекта Voices from the Past", - пишут ученые.

Мумия Несьямуна - один из самых известных древнеегипетских артефактов, хранящихся в современных музеях Великобритании. Она была завезена на территорию Соединенного Королевства еще в 1823 году и практически сразу стала одним из главных экспонатов музея города Лидса.