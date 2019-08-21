Ученые: Смартфоны снижают продуктивность мозга

Ученые из Ратгерского университета США пришли к выводу, что использование смартфонов не позволяет разгрузиться мозгу от решения задач, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

В эксперименте участвовали 414 студентов. Их задача была составить анаграммы из 20 набора букв, десять до и десять после перерыва.

Отмечается, что во время отдыха нужно было выполнить задание на смартфоне, компьютере и бумаге. Необходимо было сделать три покупки в магазине, уложиться в бюджет и обосновать выбор. Члены разных групп выполняли задание на смартфоне, компьютере или на бумаге. В контрольной группе перерыва не было.

Результаты эксперимента показали, что пользовавшимся смартфонами участникам для выполнения тестов понадобилось потратить на 19% больше времени, чем остальным. При этом их результат оказался хуже — они решили на 22% меньше заданий, нежели представители других групп.

На основе анализа, ученые пришли к выводу, что телефоны препятствуют концентрации людей на других проблемах. Это связано с тем, что смартфоны приводят к мыслям человека о проверке мессенджеров, коммуникации с людьми или поиске постоянно обновляющейся информации. При этом, в случае с другими средствами техники, такими как ноутбук и домашний компьютер, это менее заметно.