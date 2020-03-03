Ученые рассказали, сколько времени живет коронавирус на смартфоне

Британские ученые выяснили, что коронавирус способен прожить неделю на экране смартфона, если устройство не дезинфицировать должным образом, сообщает Report со ссылкой на РЕН-ТВ.

Профессор Уильям Кивил из Университета Саутгемптона полагает, что одно лишь мытье рук не может предотвратить распространение вируса.

"Вы можете мыть руки, но если вы коснетесь экрана телефона, а потом вновь лица, это будет потенциальным путем заражения", - заявил он.

Профессор Питер Холл из университета Ватерлоо сравнил смартфоны с чашками Петри, которые используются для культивирования колоний микроорганизмов. Он призвал пользователей дважды в день очищать экран гаджета.

По данным Dscout, в среднем человек 2600 раз в день берет телефон в руки, используя его около 76 раз. В Apple порекомендовали протирать экраны техники тканью из микрофибры с мыльной водой, однако эксперты в области здравоохранения отмечают, что спиртовые салфетки лучше защищают от вируса.

Риск заражения коронавирусом через поверхность устройства довольна низка, однако любая поверхность, загрязненная мокротой после чихания, кашля или даже дыхания может быть потенциально опасна.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

На данный момент заражены 90 717 человек. Умерли от коронавируса нового типа 3 115 человека, вылечились — 47 871.

Число жертв нового типа коронавируса в Китае достигло 2 943, выздоровели более 47 тысяч человек, всего зафиксировано 80 151 случай заражения.