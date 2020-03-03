​В Китае число зараженных коронавирусом превысило 80 тысяч

Число жертв нового типа коронавируса в Китае достигло 2 943, выздоровели более 47 тысяч человек, всего зафиксировано 80 151 случай заражения.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.

Согласно последним данным из 31 провинции, зафиксированы 80 151 подтвержденный случай заражения, из больниц выписаны всего 47 204 человека, а общее число скончавшихся достигло 2 943 человек.

За сутки был зарегистрирован 31 погибший от вируса, 125 заразившихся и 2742 выздоровевших.