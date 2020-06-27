Ученые отвергли способ передачи COVID-19 через комаров

Ученые Национального института здравоохранения Италии подтвердили, что коронавирусная инфекция не передается через комаров.

Как передает Report , об этом сообщил портал Medical Xpress.

"Исследование показало, что вирус, который когда-то передавался комару через поглощение зараженной крови, не мог размножаться", - говорится в заявлении.

Специалисты также опровергли в целом возможность передачи COVID-19 через укусы кровососущих насекомых, в частности тигровых комаров, которые распространяют лихорадку Денге.