Ученые обнаружили способ обратить вспять старение человека.

Как передает Report со ссылкой на MedicalXpress, ученые обнаружили доказательства того, что процесс старения человека можно обратить вспять.

Как стало известно, это возможно благодаря рекомбинантному гормону роста человека под названием rhGH.

Для того, что бы доказать это ученые провели исследование, в котором приняли участие девять человек.

Сообщается, что во время эксперимента они употребляли гормоны роста DHEA и лекарства, предотвращающие диабет, который в виде побочного эффекта может развиваться от приема препарата.