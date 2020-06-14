Ученые обнаружили древнего ходившего на двух лапах крокодила - ФОТО

Древнего крокодила, который жил во времена динозавров и ходил на двух лапах, обнаружили ученые.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает The Times.

Batrachopus grandis достигал в длину трех метров и жил на территории современной Южной Кореи 110-120 млн лет назад. Он принадлежит к новому виду крокодиломорфов, которые считаются предками крокодилов и аллигаторов.

Палеонтологи узнали о его существовании благодаря следам, обнаруженным во время раскопок. Изначально ученые думали, что они принадлежат древним летающим ящерам -птерозаврам, которые ходили на двух лапах, чтобы защитить крылья. Однако впоследствии они пришли к выводу, что животное не умело летать.

"Отпечатки следов длиной около 24 см, что говорит о том, что у того, кто их оставил, ноги приблизительно такой же длины, что и у взрослого человека", - цитирует BBC слова доктора Энтони Ромилио из Квинслендского университета в Австралии.

В феврале канадские ученые обнаружили новый вид тираннозавра, обитавшего на планете почти 80 млн лет назад, его назвали Thanatotheristes degrootorum - "Жнец смерти".

Его основным отличием от других тираннозавров являются особенности черепа, наиболее заметное - вертикальные линии на верхней челюсти.