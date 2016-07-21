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    Участок Великой Китайской стены обрушился из-за сильных ливней

    Из-за обвала грунта около 30 метров древнего сооружения обрушились у заставы Цзюйюнгуань

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ От непрекращающихся ливней в Китае пострадала Великая Китайская стена - непосредственно под одним из участков произошел оползень.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, из-за обвала грунта около 30 метров древнего сооружения обрушились у заставы Цзюйюнгуань, которая находится примерно в 50 км от Пекина.

    По словам представителя расположенного близ заставы мемориального комплекса Шисаньлин, ведутся ремонтные работы. На месте также работает группа археологов и геологов, оценивающих нанесенный ущерб и возможность возникновения новых оползней.

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