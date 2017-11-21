Uber создаст собственный парк беспилотных авто на базе Volvo

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Volvo Cars подписала рамочное соглашение с Uber о поставке автомобилей для роботизированного такси. Компания сообщила о поставках в 2019-2021 гг. «десятков тысяч» машин, приспособленных для автономного вождения.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, компания Uber, которая занимается предоставлением услуг в сфере онлайн заказов такси, в течение 3-х лет приобретет у Volvo 24 тыс. автомобилей для создания собственного парка беспилотных авто. Стоимость одной такой машины составит почти $47 тыс.

Volvo будет поставлять Uber кроссоверы XC90, оснащенные основными устройствами автономного вождения, которые Uber дополнит собственными технологиями для самоуправляющихся машин.