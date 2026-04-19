У берегов Японии обнаружили древний подводный вулкан возрастом около 3 млн лет

Японские ученые выявили на дне Тихого океана в районе острова Минамитори подводный вулкан, возраст которого, по предварительной оценке, составляет около 3 млн лет.

Как передает Report со ссылкой на Daily Galaxy, находка относится к редкому типу вулканической активности, известному как petit-spot volcanism.

По данным исследователей, такие вулканические образования возникают не вследствие прямого столкновения тектонических плит, а из-за изгибающих нагрузок и механической деформации океанической плиты.

Объект был обнаружен в удаленной части западного сектора Тихого океана, недалеко от самой восточной точки Японии. Его наличие установили на основе батиметрического картографирования морского дна и последующих глубоководных исследований.

Для изучения структуры специалисты задействовали пилотируемый аппарат Shinkai 6500, способный погружаться на глубину до 6 500 метров. С его помощью ученые провели визуальное обследование участка и подняли образцы пород.

Как отметили авторы исследования, первые предположения о существовании небольшого вулканического объекта появились после анализа батиметрических данных, собранных Береговой охраной Японии.

Извлеченные в ходе экспедиции образцы подтвердили наличие вулканического материала, что позволило квалифицировать обнаруженную структуру как подводный вулкан, сформировавшийся внутри океанической плиты.

Ученые подчеркивают, что вулканы типа petit-spot представляют собой сравнительно молодые и небольшие образования, возникающие вдоль трещин у основания тектонических плит. Эти трещины связаны с деформацией Тихоокеанской плиты в процессе ее погружения в мантию.