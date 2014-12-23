У берегов Папуа - Новой Гвинеи зафиксировано мощное землетрясение

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ По данным Геофизической службы Сибирского отделения РАН, в акватории Соломонова моря у южного берега острова Бугенвиль (Папуа - Новая Гвинея) произошло землетрясение магнитудой 6 баллов.

Эпицентр сейсмического события находился между островами Шортленд и Фаеро примерно в 102 км к юго-востоку от города Арава, передает Report со ссылкой на агентство "Интерфакс".

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как разрушительное.