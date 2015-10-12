Треть выкуриваемых в мире сигарет пришлась на китайцев

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Китайские мужчины выкуривают треть всех продаваемых в мире сигарет, а треть молодых китайцев умрут от последствий этой вредной привычки. К таким выводам пришли ученые Великобритании и Китая, их исследование опубликовано в медицинском журнале The Lancet, информирует Report со ссылкой на Интерфакс.

Они выяснили, что примерно две трети всех мужчин в Китае курят. Большинство из них пристрастились к сигаретам еще в подростковом возрасте. Вместе с тем число курящих женщин в Китае резко снизилось.

Ожидается, что к 2050 году от связанных с этой привычкой болезней будут погибать до трех миллионов китайцев в год.

Ученые связывают рост числа курильщиков и с экономическими успехами страны. Раньше китайцы начинали курить в 25 лет, причем они не могли позволить себе сигареты и предпочитали трубки.

Борьба с курением в Китае осложняется политической ситуацией. Правительство является монополистом на рынке, продажа табака приносит до 7% от общих доходов государства.