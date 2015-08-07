Трехлетний мальчик стал мэром американского города

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ В небольшом американском городе Дорсет (штат Миннесота), где живут 22 человека, прошли очередные выборы мэра. По их результатам, новым градоначальником стал трехлетний Джеймс Тафтс (James Tufts). Отмечается, что он стал самым юным мэром в истории США.

Как передает Report, об этом сообщает The Daily Mirror.

Тафтс сменил на посту градоначальника своего шестилетнего брата, который занимал эту должность в течение двух годичных сроков. В день выборов начинающий политик, общаясь с избирателями, пообещал угостить их мороженым в случае победы.

Мама Тафтс рассказала, что Джеймс был очень взволнован, когда понял, что одержал победу. Она также отметила, что ребенок приложил много усилий для того, чтобы получить выборную должность, однако в будущем он не планирует продолжать карьеру политика, а собирается стать рыбаком.