    Трампа в Южной Корее угостили "десертом миротворца"

    • 29 октября, 2025
    • 13:33
    Трампа в Южной Корее угостили десертом миротворца

    Президента США Дональда Трампа в ходе ланча с южнокорейским коллегой Ли Чжэ Мёном в городе Кёнджу угостили "десертом миротворца" - украшенным золотыми элементами брауни, который был подан с сезонными фруктами и гречишным чаем.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

    В качестве основного блюда предлагалась "корейская тарелка искренности" - блюдо из американской говядины, каштанов, грибов, моркови и редиса.

    "Корейские вкусы соединились с американским духом, чтобы отпраздновать крепкую дружбу", - отмечено в меню.

    Ранее лидер Южной Кореи подарил Трампу позолоченную копию короны древнего корейского государства Силла, а также высшую государственную награду страны - Орден "Мугунхва".

    США Дональд Трамп "десерт миротворца" Южная Корея

