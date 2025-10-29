Трампа в Южной Корее угостили "десертом миротворца"
- 29 октября, 2025
- 13:33
Президента США Дональда Трампа в ходе ланча с южнокорейским коллегой Ли Чжэ Мёном в городе Кёнджу угостили "десертом миротворца" - украшенным золотыми элементами брауни, который был подан с сезонными фруктами и гречишным чаем.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.
В качестве основного блюда предлагалась "корейская тарелка искренности" - блюдо из американской говядины, каштанов, грибов, моркови и редиса.
"Корейские вкусы соединились с американским духом, чтобы отпраздновать крепкую дружбу", - отмечено в меню.
Ранее лидер Южной Кореи подарил Трампу позолоченную копию короны древнего корейского государства Силла, а также высшую государственную награду страны - Орден "Мугунхва".
