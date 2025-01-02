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Топ-10 богатейших людей мира на начало января 2025 года возглавил Илон Маск

Топ-10 богатейших людей мира на начало января 2025 года возглавил Илон Маск По состоянию на 2 января 2025 года топ-10 богатейших людей мира возглавил глава Tesla и SpaceX Илон Маск, состояние которого составило $432 млрд.
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2 января 2025 г. 13:14
Топ-10 богатейших людей мира на начало января 2025 года возглавил Илон Маск

По состоянию на 2 января 2025 года топ-10 богатейших людей мира возглавил глава Tesla и SpaceX Илон Маск, состояние которого составило $432 млрд.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

По его версии, на втором месте находится основатель Amazon Джефф Безос с $239 млрд, далее идут глава Meta Марк Цукерберг - $270 млрд, сооснователь Oracle Ларри Эллисон - $192 млрд, президент группы компаний LVMH Бернар Арно - $176 млрд.

В список также включены: соучредитель Google Ларри Пейдж, его состояние оценивается в $168 млрд, сооснователь Microsoft Билл Гейтс - $159 млрд, соучредитель Google Сергей Брин - $158 млрд, экс-глава Microsoft Стив Балмер - $147 млрд и председатель совета директоров Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт - $142 млрд.

По итогам 2024 года общее состояние 500 самых богатых людей мира превысило $10 трлн. Лидерами рейтинга стали Маск, Цукерберг и директор Nvidia Дженсен Хуан.

Активы самых богатых людей в ноябре выросли за день на $63,5 млрд после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Больше всего увеличилось состояние Маска - на $26,5 млрд.

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