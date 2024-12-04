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Тайский суп "Том Ям Кунг" внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Тайский суп "Том Ям Кунг" внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО Министерство культуры Таиланда объявило, что ЮНЕСКО признало суп "Том Ям Кунг" нематериальным мировым наследием.
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4 декабря 2024 г. 17:02
Тайский суп Том Ям Кунг внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Министерство культуры Таиланда объявило, что ЮНЕСКО признало суп "Том Ям Кунг" нематериальным мировым наследием.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило Тайское информагентство.

Решение об этом принято Межправительственным комитетом по охране нематериального культурного наследия человечества.

"Том Ям" - это традиционный тайский острый суп. Основными ингредиентами являются корень галанган, красный перец чили и лемонграсс. Слово "Том" означает "варить в воде", "Ям" переводится как "салат". Есть различные варианты этого блюда. Этот суп готовится с креветками.

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