Таблица Менделеева пополнилась четырьмя новыми элементами

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Таблица Менделеева пополнилась четырьмя элементами с 113-ым, 115-ым, 117-ым и 118-ым атомными номерами. Как сообщает Report, об этом говорится на сайте Международного союза теоретической и прикладной химии (IUPAC).

Особая сложность в получении новых элементов заключалась в том, что они распадаются на ранее неизвестные изотопы более легких элементов, которые еще предстоит определить. Все четыре новых элемента были синтезированы искусственно.

Новым элементам присвоены "временные" названия - унунтритий (ununtrium - Uut), унунпентий (ununpentium - Uup), унунсептий (ununseptium - Uus) и унуноктий (ununoctium - Uuo), а через пять месяцев в периодической таблице появятся их настоящие имена и двубуквенные обозначения.