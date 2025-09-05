Световой меч Дарта Вейдера продан на аукционе за $3,65 млн

Красный световой меч Дарта Вейдера из оригинальной трилогии "Звездных войн" продан за $3,65 млн на аукционе 4 сентября.

Как передает Report, об этом сообщает ABC News.

Проданный предмет реквизита появляется в фильмах "Звездные войны: Империя наносит ответный удар" и "Звездные войны: Возвращение джедая". В частности, в сцене, когда лорд ситхов сообщает главному герою, Люку Скайуокеру, что он его отец и отрубает ему руку.

В описании лота указано, что на нем видны дефекты, оставленные при его использовании в сценах фехтования: сколы краски, царапины и трещины.

Меч выставила на аукцион компания Propstore. Стартовая цена была установлена на отметке $500 тыс.

Среди других предметов, представленных на аукционе, находились хлыст Индианы Джонса и костюм Бэтмена из фильма с Майклом Китоном.