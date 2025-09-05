Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL

    Световой меч Дарта Вейдера продан на аукционе за $3,65 млн

    Это интересно
    • 05 сентября, 2025
    • 15:27
    Световой меч Дарта Вейдера продан на аукционе за $3,65 млн

    Красный световой меч Дарта Вейдера из оригинальной трилогии "Звездных войн" продан за $3,65 млн на аукционе 4 сентября.

    Как передает Report, об этом сообщает ABC News.

    Проданный предмет реквизита появляется в фильмах "Звездные войны: Империя наносит ответный удар" и "Звездные войны: Возвращение джедая". В частности, в сцене, когда лорд ситхов сообщает главному герою, Люку Скайуокеру, что он его отец и отрубает ему руку.

    В описании лота указано, что на нем видны дефекты, оставленные при его использовании в сценах фехтования: сколы краски, царапины и трещины.

    Меч выставила на аукцион компания Propstore. Стартовая цена была установлена на отметке $500 тыс.

    Среди других предметов, представленных на аукционе, находились хлыст Индианы Джонса и костюм Бэтмена из фильма с Майклом Китоном.

    Звездные войны Дарт Вейдер Люк Скайуокер аукцион Световой меч Propstore

    Последние новости

    15:40

    Иран и МАГАТЭ проведут в пятницу переговоры в Вене

    В регионе
    15:30

    Эксперт: Заявление России о "компенсации" за самолет AZAL – попытка манипуляции общественным мнением

    Внешняя политика
    15:27

    Световой меч Дарта Вейдера продан на аукционе за $3,65 млн

    Это интересно
    15:25

    Кошта: Делегация ЕС направляется в Вашингтон для координации санкций против России

    Другие страны
    15:24

    СМИ: Франция на грани нового политического кризиса

    Другие страны
    15:24

    Беларусь вручила ноту протеста Польше

    Другие страны
    15:14

    Подсудимый: Я присоединился к созданной Варданяном вооруженной группировке

    Происшествия
    15:10

    СМИ: Вице-премьер Британии подала в отставку из-за скандала с налогами

    Другие страны
    15:04

    Турция и Азербайджан планируют создать водородный летательный аппарат

    Энергетика
    Лента новостей