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    ​Суд Франции рассмотрит дело против Facebook

    Адвокат Facebook Каролина Льяннас потребовала отклонить иск

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Французский суд принял решение рассмотреть дело о «нарушении свободы выражения» против социальной сети Facebook.

    Как передает Report, основное судебное заседание по делу начнется 21 мая.

    Это решение суда создаст прецедент практики привлечения к ответственности во Франции социальных сетей, базирующихся за границей.

    Адвокат Facebook Каролина Льяннас потребовала отклонить иск, заявив, что дело над Facebook может рассмотреть лишь суд США, так как штаб-квартира компании расположена в Калифорнии.

    Адвокат истца Стефан Коттини заявил, что иск подпадает под полномочия французского суда.

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