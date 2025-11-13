Суд ЕС запретил продавать безалкогольный джин на территории объединения

Суд Европейского союза запретил продавать на территории объединения напитки под наименованием "джин", если в них не содержится алкоголь.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу высшей судебной инстанции ЕС.

Германская Ассоциация социальной конкуренции, борющаяся с противоправными практиками производителей, подала в Германии в суд против компании PB Vi Goods, которая продавала "безалкогольный джин". В организации заявляли, что по законам ЕС джин может быть произведен только на основе этилового спирта с добавлением ягод можжевельника, содержание алкоголя должно составлять не менее 37,5%. Германские судьи перенаправили дело в Суд ЕС.

"Суд считает, что в праве ЕС есть четкий запрет на продвижение и маркировку подобных напитков как "безалкогольный джин" в силу того факта, что этот напиток не содержит алкоголя. Тот факт, что юридически признанное наименование "джин" сопровождается термином "безалкогольный", в данном отношении не имеет значения", - сообщила пресс-служба.

В суде при этом добавили, что PB Vi Goods может продавать свой напиток, но только под другим названием.