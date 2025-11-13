Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    Суд ЕС запретил продавать безалкогольный джин на территории объединения

    Это интересно
    • 13 ноября, 2025
    • 16:46
    Суд ЕС запретил продавать безалкогольный джин на территории объединения

    Суд Европейского союза запретил продавать на территории объединения напитки под наименованием "джин", если в них не содержится алкоголь.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу высшей судебной инстанции ЕС.

    Германская Ассоциация социальной конкуренции, борющаяся с противоправными практиками производителей, подала в Германии в суд против компании PB Vi Goods, которая продавала "безалкогольный джин". В организации заявляли, что по законам ЕС джин может быть произведен только на основе этилового спирта с добавлением ягод можжевельника, содержание алкоголя должно составлять не менее 37,5%. Германские судьи перенаправили дело в Суд ЕС.

    "Суд считает, что в праве ЕС есть четкий запрет на продвижение и маркировку подобных напитков как "безалкогольный джин" в силу того факта, что этот напиток не содержит алкоголя. Тот факт, что юридически признанное наименование "джин" сопровождается термином "безалкогольный", в данном отношении не имеет значения", - сообщила пресс-служба.

    В суде при этом добавили, что PB Vi Goods может продавать свой напиток, но только под другим названием.

    Суд ЕС безалкогольный джин Германия алкогольные напитки

    Последние новости

    17:11

    Суд в Париже назначил рассмотрение апелляции по делу Саркози на весну 2026 года

    Другие страны
    17:10

    В Астане лифт с людьми сорвался в шахту, есть погибший и раненые

    В регионе
    17:03
    Фото

    Новый посол ЕС проинформирована о минной проблеме в Карабахе и Восточном Зангезуре

    Внешняя политика
    16:53

    Президент утвердил продление срока действия налоговых и таможенных льгот для БСЗ

    Бизнес
    16:46

    Суд ЕС запретил продавать безалкогольный джин на территории объединения

    Это интересно
    16:45

    В Баку ремонтируются эскалаторы на подземных и надземных пешеходных переходах

    Инфраструктура
    16:44

    В Общине Западного Азербайджана создана спецкомиссия

    Внутренняя политика
    16:44
    Фото

    Генсек ТЮРКПА обсудил с послом Венгрии расширение сотрудничества

    Внешняя политика
    16:38

    Вугар Гурбанов: Сотрудничество с Южной Кореей в здравоохранении продолжается много лет

    Здоровье
    Лента новостей