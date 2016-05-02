​Старшая дочь президента США станет студенткой Гарварда

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Старшая дочь Барака Обамы Малия начнет обучение в престижном Гарвардском университете, расположенном в американском городе Кембридж (штат Массачусетс), осенью 2017 года.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении Белого дома.

"Президент и первая леди Мишель Обама объявили сегодня о том, что их дочь Малия начнет обучение в Гарвардском университете осенью 2017 года", - отмечается в заявлении.

17-летняя Малия заканчивает школу этой весной.

Ранее глава государства заявил, что останется жить в американской столице еще несколько лет после окончания своего срока пребывания на посту президента. "Мы собираемся остаться в Вашингтоне еще на пару лет, чтобы Саша (младшая дочь президента - ред.) смогла закончить школу, - пояснил Обама. - Переезд в середине обучения - трудное занятие".



