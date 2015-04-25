​Американцы смогли бесплатно выпить кофе из-за компьютерного сбоя

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ В северной части США из-за компьютерного сбоя посетители кофейни Starbucks смогли бесплатно выпить кофе, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

В твиттере появились тысячи сообщений американцев, которые выражали радость и благодарность компании за подобный сбой. Некоторые, напротив, жаловались, что им не удалось удачно выпить кофе, поскольку кофейни из-за неполадок закрылись раньше обычного.

В Starbucks извинились за сбой, и заверили, что сбой в системе во время обновления не помешает обслужить клиентов в обычном режиме.