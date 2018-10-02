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    Стало известно имя нового генерального директора Instagram - ФОТО

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Новым генеральным директором социальной сети Instagram стал Адам Моссери, который до этого возглавлял одно из подразделений Facebook, отвечающее за работу фотосервиса. 

    Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает Report.  Как отметили в пресс-службе, в общей сложности Моссери отработал в Facebook около 10 лет. В конце прошлого месяца сооснователи Instagram Кевин Систром и Майк Кригер объявили об отставке и уходе из компании в течение ближайших недель. Систром занимал должность гендиректора, Кригер - главного технического директора. Они работали над сервисом с 2010 года и причин своего ухода не назвали.

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