Стало известно имя нового генерального директора Instagram - ФОТО

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Новым генеральным директором социальной сети Instagram стал Адам Моссери, который до этого возглавлял одно из подразделений Facebook, отвечающее за работу фотосервиса.

Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает Report. Как отметили в пресс-службе, в общей сложности Моссери отработал в Facebook около 10 лет. В конце прошлого месяца сооснователи Instagram Кевин Систром и Майк Кригер объявили об отставке и уходе из компании в течение ближайших недель. Систром занимал должность гендиректора, Кригер - главного технического директора. Они работали над сервисом с 2010 года и причин своего ухода не назвали.