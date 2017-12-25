Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Стала известна стоимость блюд ресторана в Японии, где подают человечину

Как передает Report со ссылкой на Top Things, стоимость блюд в абсолютно легальном японском ресторане "Съедобный брат", где подают человечину, варьируется от 100 до 1000 евро за порцию.

В 2014 году правительством Страны восходящего солнца дано разрешение на каннибализм.

Перед смертью каждый человек имеет право продать свое тело в ресторан, а его семья вправе получить за это вознаграждение порядка 35 тысяч евро.

При этом у гурманов человечины наибольшим спросом пользуются "тушки" тех, кто помоложе.