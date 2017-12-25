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    Стала известна стоимость блюд ресторана в Японии, где подают человечину

    Стоимость блюд в ресторане Съедобный брат варьируется от 100 до 1000 евро за порцию

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Стала известна стоимость блюд ресторана в Японии, где подают человечину

    Как передает Report со ссылкой на Top Things, стоимость блюд в абсолютно легальном японском ресторане "Съедобный брат", где подают человечину, варьируется от 100 до 1000 евро за порцию.

    В 2014 году правительством Страны восходящего солнца дано разрешение на каннибализм.

    Перед смертью каждый человек имеет право продать свое тело в ресторан, а его семья вправе получить за это вознаграждение порядка 35 тысяч евро.

    При этом у гурманов человечины наибольшим спросом пользуются "тушки" тех, кто помоложе.

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