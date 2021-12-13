Стала известна победительница конкурса "Мисс Вселенная"

Представительница Индии Харназ Сандху стала победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная".

Представительница Индии Харназ Сандху стала победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная".

Как передает Report, трансляция мероприятия, проходившего в израильском курортном городе Эйлате, велась в ночь на понедельник на странице конкурса в YouTube .

В финальную часть церемонии после конкурса купальников вышли 10 участниц, в дальнейшем только пяти из них представилась возможность ответить на вопросы жюри, посвященные злободневным темам, и приблизиться к финалу. После этого этапа остались участницы из Индии, Парагвая и ЮАР, которым предстояло выступить с короткой речью на определенную тему.

Конкурсанткам предложили дать совет девушкам, которые вынуждены сталкиваться с давлением в современном мире. Победительница обратилась к молодым людям с энергичным призывом верить в себя, не сравнивать себя с другими и думать о важных событиях, которые происходят в мире.

В 70-м конкурсе приняли участие девушки из 80 стран.