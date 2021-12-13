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Стала известна победительница конкурса "Мисс Вселенная"

Стала известна победительница конкурса "Мисс Вселенная" Представительница Индии Харназ Сандху стала победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная".
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13 декабря 2021 г. 08:37
Стала известна победительница конкурса Мисс Вселенная

Представительница Индии Харназ Сандху стала победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная".

Как передает Report, трансляция мероприятия, проходившего в израильском курортном городе Эйлате, велась в ночь на понедельник на странице конкурса в YouTube.

В финальную часть церемонии после конкурса купальников вышли 10 участниц, в дальнейшем только пяти из них представилась возможность ответить на вопросы жюри, посвященные злободневным темам, и приблизиться к финалу. После этого этапа остались участницы из Индии, Парагвая и ЮАР, которым предстояло выступить с короткой речью на определенную тему.

Конкурсанткам предложили дать совет девушкам, которые вынуждены сталкиваться с давлением в современном мире. Победительница обратилась к молодым людям с энергичным призывом верить в себя, не сравнивать себя с другими и думать о важных событиях, которые происходят в мире.

В 70-м конкурсе приняли участие девушки из 80 стран.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Dünya gözəli" müsabiqəsinin qalibi elan olunub

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