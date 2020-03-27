​Стадион "Маракана" переоборудуют в госпиталь

Спортивный комплекс в Рио-де-Жанейро, включающий в себя знаменитый стадион "Маракана", будет переоборудован во временный госпиталь для больных коронавирусом.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местные власти.

Городские власти еще не решили, сколько больничных коек будет размещено на "Маракане". Также неясно, будет ли госпиталь развернут прямо на футбольном поле, либо в другом месте комплекса.

Согласно последним данным бразильского минздрава, число случаев коронавирусной инфекции в стране превысило 2,9 тысячи, скончались 78 человек.

Стадион "Маракана" - одно из самых известных спортивных сооружений в мире. Его открытие было приурочено к чемпионату мира по футболу 1950 года. Здесь проходил финал футбольного мундиаля в 2014 году, а также церемонии открытия и закрытия летней Олимпиады-2016.