SpaceX запустила ракету-носитель с прототипом Starship в испытательный полет

Американская компания SpaceX осуществила во вторник запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship в 10-й испытательный полет.

Как передает Report , трансляция ведется на странице компании в X.

Ракета стартовала в 19:30 по времени восточного побережья (03:30 по бакинскому времени) с космодрома Starbase в штате Техас. Спустя почти семь минут после запуска многоразовый ракетный ускоритель, выполняющий функции первой ступени сверхтяжелой Starship, приводнился на плавучую платформу в Мексиканском заливе.

Предыдущие три запуска в 2025 году завершались потерей корабля. Во время десятого полета компания решила не ставить перед собой задачу по контролируемому возвращению ускорителя на стартовую площадку.

Корабль попытается вывести из грузового отсека восемь симуляторов спутников системы связи Starlink. Кроме того, в компании хотят протестировать улучшения, направленные на повышение надежности Starship во время возвращения на Землю. Как ожидается, полет аппарата продлится около часа и завершится приводнением в водах Индийского океана.

Изначально запуск был запланирован на 24 августа, однако за несколько минут до старта компания отменила пуск, объяснив такой шаг неисправностью наземных систем. 25 августа запустить аппарат помешала неблагоприятная погода.