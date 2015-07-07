Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Сотрудники зоопарка в Риме накормили животных мороженым и арбузами, чтобы спасти их от жары. Об этом сообщает Report со ссылкой на "Sputnik-Georgiya".

Японские макаки, лемуры и бурые медведи получили вкусное угощение. Директор городского зоопарка в Риме Федерико Коччиа сказал, что это не только спасает зверей от зноя, но и способствует развитию их умственной активности и поддерживает животных в хорошей физической форме.

"Мы кормим их мороженым для того, чтобы сделать их более активными и игривыми. Они должны подумать, чтобы найти фрукты и овощи, скрытые внутри мороженого. Это способствует развитию их интеллекта", — отметил Коччиа.

Жара охватила столицу Италии. В воскресенье столбик термометра поднимался до отметки 33 градуса по Цельсию. Ожидается, что жаркая погода продержится всю следующую неделю, максимальная температура будет доходить до 35 градусов.