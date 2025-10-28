Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    • 28 октября, 2025
    • 20:01
    Сотрудник ANAMA и его собака-сапер удостоены международной награды в США

    Институт наследия Маршалла, одна из ведущих неправительственных организаций в области гуманитарного разминирования в США, признал Вусала Аллахвердиева, сотрудника Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA), и его собаку-сапера Ben-Mace лучшей командой по поиску мин в 2025 году.

    Как сообщает американское бюро Report, по этому случаю в посольстве Азербайджана в США было организовано мероприятие с участием представителей Института наследия Маршалла, сотрудников ANAMA Вусала Аллахвердиева и Рахмана Аскерова, представителей спонсорских организаций и структур, специализирующихся в области гуманитарного разминирования.

    В своих выступлениях участники мероприятия обратили внимание на серьезность минной проблемы, с которой сталкивается Азербайджан, и подчеркнули необходимость международной поддержки в этом вопросе.

    Участники мероприятия понаблюдали за тем, как собака-сапер находит и обезвреживает условную мину.

    Награда будет вручена на ежегодном гала-вечере Института наследия Маршалла, который состоится в Вашингтоне.

