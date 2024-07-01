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Сокращение рабочей недели в Испании обойдется компаниям в €42,4 млрд

Сокращение рабочей недели в Испании обойдется компаниям в €42,4 млрд Сокращение рабочей недели в Испании с 40 до 37,5 часа может обойтись местным компаниям в 42,4 млрд евро в год.
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1 июля 2024 г. 14:14
Сокращение рабочей недели в Испании обойдется компаниям в €42,4 млрд

Сокращение рабочей недели в Испании с 40 до 37,5 часа может обойтись местным компаниям в 42,4 млрд евро в год.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в отчете Испанской конфедерации малых и средних предприятий

По ее информации, уменьшение рабочего времени "повлечет за собой соответствующие затраты, которые <...> могут составить 42,4 млрд евро". Отмечается, что речь идет о прямых издержках в размере около 11,8 млрд евро за сохранение зарплаты сотрудников, которые станут работать меньше времени. Еще 30,6 млрд евро приходится на добавленную стоимость, "которой больше не будет из-за сокращения времени работы", добавили в конфедерации.

В феврале Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании призвал правительство сократить продолжительность рабочей недели. Он предложил кабмину "срочно [начать] процесс социального диалога", в результате которого будет изменен трудовой кодекс, чтобы постепенно сократить рабочее время. Депутаты выдвинули предложение начать с установления в 2024 году максимальной продолжительности обычной рабочей недели - 38,5 часа.

Ранее партии, вошедшие в состав коалиционного правительства Испании, договорились сократить рабочую неделю до 38,5 часа в 2024 году и до 37,5 часа в 2025 году. При этом предполагается, что зарплаты сотрудников останутся на прежнем уровне.

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