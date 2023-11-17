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Собака Майи Санду покусала президента Австрии

Собака Майи Санду покусала президента Австрии Собака президента Молдовы Майи Санду укусила президента Австрии Александра Ван дер Беллена во время его визита в Кишинев.
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17 ноября 2023 г. 00:55
Собака Майи Санду покусала президента Австрии

Собака президента Молдовы Майи Санду укусила президента Австрии Александра Ван дер Беллена во время его визита в Кишинев.

Как передает Report со ссылкой на Realitatea.md, издание обнародовало видео, на котором можно заметить, как собака президента Молдовы кусает Ван дер Беллена за руку, когда он хотел ее погладить. Инцидент произошел, когда лидеры прогуливались во дворе здания администрации президента Молдовы.

Санду быстро успокоила свою собаку и извинилась перед коллегой.

"Тут много людей", - объяснила она такое поведение собаки.

На фото с последующих переговоров Ван дер Беллена, которые он провел со спикером парламента Молдовы Игорем Гроссу и премьер-министром Дорином Речаном, австрийский президент уже был с забинтованной рукой.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоSandunun iti Avstriyanın Prezidentini dişləyib

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