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Собак учат выявлять COVID-19

Собак учат выявлять COVID-19 В нескольких странах Европы проходят тренировки собак, которые способны обнаружить COVID-19.
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10 июля 2020 г. 08:38
Собак учат выявлять COVID-19

В нескольких странах Европы проходят тренировки собак, которые способны обнаружить COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, согласно исследованиям, точность тестов от четвероногих - около 80-90%.

Ученые из Финляндии рассчитывают, что к осени получится подготовить собак, которые смогут выявлять зараженных коронавирусом людей на пунктах пограничного контроля.

"Мы все нуждаемся в мгновенном обнаружении вируса в таких местах, как аэропорты, учебные и медицинские учреждения. Наш эксперимент показывает, что собаки способны на это, поэтому мы связываемся с представителями МИДов и пограничных служб", - заявила руководитель финской исследовательской группы DogRisk Анна Хельм-Бьеркман.

Обученные собаки смогут не только облегчить трудоемкий процесс проверки туристов, но и помогут сэкономить, сообщили эксперты.

Отметим, что в Германии подобный эксперимент запустили при участии вооруженных сил. Пока проект находится на начальной стадии, ученые внимательно следят за состоянием питомцев и всё еще не отрицают риск заражения собаки от человека.

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