​Снегопад в Стамбуле побил рекорд 25-летней давности

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ В Турции обильный снегопад спровоцировал в пятницу, 20 февраля, транспортный коллапс, передает Report.

По сообщениям турецких метеослужб, в Стамбуле толщина снежного покрова достигла 75 см, побив рекорд 1987 года, когда было зарегистрировано 63 см осадков.

Из-за снегопада в городе возникли многокилометровые пробки, из-за снега и гололеда произошло 840 ДТП. Полиция запретила водителям автомобилей, не имеющих на колесах цепей противоскольжения, выезжать на трассу.

На несколько часов из-за снегопада был закрыт аэропорт Стамбула, отменены 350 авиарейсов на внутренних и внешних направлениях.

Авиакомпания "Турецкие авиалинии" предоставила более чем 8 тыс. пассажиров ночлег в ближайших к аэропорту отелях, а также 35 тыс. пакетов с сухим пайком.

В самом Стамбуле, а также в девяти восточных и юго-восточных районах страны вплоть до Антальи закрыты школы.