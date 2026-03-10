СМИ: Шнобелевскую премию переносят из США в Европу из-за проблем с визами

Ежегодная церемония вручения Шнобелевской премии, присуждаемой за самые странные научные открытия, в этом году впервые будет проведена за пределами США. Она состоится в сентябре в Цюрихе (Швейцария).

Как передает Report, об этом пишет издание The Guardian.

Решение организаторов объясняется опасениями, что многие участники церемонии не смогут или не захотят оформлять визы в США после ужесточения требований со стороны администрации президента Дональда Трампа и жестких действий сотрудников иммиграционной полиции. В 2025 году четверо из десяти победителей не приехали на церемонию вручения в Бостон, опасаясь за свою безопасность.

"Положа руку на сердце, мы не можем приглашать новых победителей или международных журналистов на это мероприятие в нынешнем году",- заявили организаторы премии.