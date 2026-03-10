Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    СМИ: Шнобелевскую премию переносят из США в Европу из-за проблем с визами

    Это интересно
    • 10 марта, 2026
    • 11:36
    СМИ: Шнобелевскую премию переносят из США в Европу из-за проблем с визами

    Ежегодная церемония вручения Шнобелевской премии, присуждаемой за самые странные научные открытия, в этом году впервые будет проведена за пределами США. Она состоится в сентябре в Цюрихе (Швейцария).

    Как передает Report, об этом пишет издание The Guardian.

    Решение организаторов объясняется опасениями, что многие участники церемонии не смогут или не захотят оформлять визы в США после ужесточения требований со стороны администрации президента Дональда Трампа и жестких действий сотрудников иммиграционной полиции. В 2025 году четверо из десяти победителей не приехали на церемонию вручения в Бостон, опасаясь за свою безопасность.

    "Положа руку на сердце, мы не можем приглашать новых победителей или международных журналистов на это мероприятие в нынешнем году",- заявили организаторы премии.

    Шнобелевская премия проблемы с визами
    Ты - Король

    Последние новости

    11:47

    Контейнерные перевозки по ТМТМ к 2029 году вырастут до 300 тыс. TEU

    Инфраструктура
    11:45

    Германия поставит около 35 ракет-перехватчиков PAC-3 Украине

    Другие страны
    11:36

    Заседание глав антимонопольных органов стран ОТГ состоится в Шуше в июне

    Внешняя политика
    11:36

    Александр Комаренко: ВСУ почти полностью освободили Днепропетровскую область

    Другие страны
    11:36

    СМИ: Шнобелевскую премию переносят из США в Европу из-за проблем с визами

    Это интересно
    11:29
    Видео

    Информационно-аналитический портал Caliber.az отмечает 5-летие

    Медиа
    11:29

    В Агдаше взрыв водонагревателя привел к гибели 78-летнего мужчины

    Происшествия
    11:24

    НАТО разместило систему Patriot в турецкой Малатье

    В регионе
    11:19

    Около 200 граждан Азербайджана эвакуируются из Ближнего Востока в Баку - ОБНОВЛЕНО

    Инфраструктура
    Лента новостей