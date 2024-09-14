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СМИ: Илон Маск тратит на охрану миллионы долларов в год

СМИ: Илон Маск тратит на охрану миллионы долларов в год Личная охрана Илона Маска обходится ему в миллионы долларов ежегодно.
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14 сентября 2024 г. 04:57
СМИ: Илон Маск тратит на охрану миллионы долларов в год

Личная охрана Илона Маска обходится ему в миллионы долларов ежегодно.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на внутреннюю документацию компании Tesla.

Из нее следует, что Маск регулярно сталкивается с угрозами убийства и преследованиями. Это вынудило его "расширить свою и без того внушительную охрану", превратив ее в небольшой аналог Секретной службы США.

В связи с частыми угрозами Маск стал вести более изолированный образ жизни, сообщили The New York Times неназванные источники из его окружения. Предприниматель редко передвигается без телохранителей, даже когда идет в туалет принадлежащей ему компании X.

Если раньше И.Маска могли сопровождать всего два охранника, теперь он путешествует с 20 специалистами по безопасности. Они бывают вооружены, проверяют помещения, в которые должен войти Маск, и изучают пути подхода. Миллиардера защищают скорее как главу государства, а не как бизнесмена, считают эксперты в области безопасности, с которыми побеседовала газета.

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Версия на азербайджанском языке İlon Mask hər il mühafizəsi üçün milyonlarla dollar xərcləyir

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