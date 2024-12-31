О нас

СМИ: Брэд Питт и Анджелина Джоли достигли соглашения об условиях развода

СМИ: Брэд Питт и Анджелина Джоли достигли соглашения об условиях развода Актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли после восьми лет судебных тяжб смогли договориться об условиях завершения своего бракоразводного процесса.
Это интересно
31 декабря 2024 г. 10:18
СМИ: Брэд Питт и Анджелина Джоли достигли соглашения об условиях развода

Актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли после восьми лет судебных тяжб смогли договориться об условиях завершения своего бракоразводного процесса.

Как передает Report, об этом сообщил в понедельник журнал People.

По его сведениям, бумаги о разводе были подписаны бывшими мужем и женой 30 декабря. "Анджелина измотана, но чувствует облегчение, что это завершилось", - приводит издание слова адвоката Джоли Джеймса Саймона.

Брэд Питт и Анджелина Джоли поженились в 2014 году во Франции после нескольких лет отношений, однако уже в 2016 году актриса подала на развод. Их брак формально был прекращен в 2019 году, однако пара до настоящего времени не могла согласовать условия раздела имущества, а также опеки над шестью детьми, троих из которых они усыновили. Одним из спорных активов был виноградник "Шато Мираваль" в Провансе, который пара купила еще в 2008 году. Впоследствии стороны обвиняли друг друга в нарушении договоренностей по обращению с этим активом.

Между тем Associated Press указывает, что достигнутое соглашение должен будет одобрить суд, детали сделки между актерами пока не разглашаются.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Angelina Jolie and Brad Pitt reach divorce settlement after eight years

Самое важное

Фуад Мурадов: Некоторые соотечественники мешают объединению диаспоры из личных интересов
Фуад Мурадов: Некоторые соотечественники мешают объединению диаспоры из личных интересов
30 декабря 2024 г. 12:26
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
29 декабря 2024 г. 17:08
Президент подпишет сегодня распоряжение о награждении членов экипажа самолета AZAL
Президент подпишет сегодня распоряжение о награждении членов экипажа самолета AZAL
29 декабря 2024 г. 15:44
Cпикер Сената Казахстана: Делать выводы рано
Cпикер Сената Казахстана: Делать выводы рано
26 декабря 2024 г. 12:29
26 декабря в Азербайджане объявлен траур
26 декабря в Азербайджане объявлен траур
25 декабря 2024 г. 15:32
Четверо несовершеннолетних находились на борту потерпевшего крушение самолета AZAL
Четверо несовершеннолетних находились на борту потерпевшего крушение самолета AZAL
25 декабря 2024 г. 12:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi