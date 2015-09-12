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    На британском аукционе ​выставили скелет динозавра

    Торги пройдут 25 ноября на аукционе Evolution Sale

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Скелет хищного динозавра аллозавра времен юрского периода продадут на аукционе в Великобритании, передает Report со ссылкой на РБК.

    Как ожидается, лот будет продан за £300-500 тыс., торги пройдут 25 ноября на аукционе Evolution Sale.

    Аллозавр жил от 155 до 145 млн. лет назад в конце юрского периода. Это был один из крупнейших хищных динозавров, его размер порой достигал 8 метров в длину. Скелет был найден в каменоломне в штате Вайоминг (США), у него прекрасно сохранился череп и множество зубов.

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