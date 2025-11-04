Си Цзиньпин пошутил о шпионаже во время встречи с президентом Южной Кореи
Это интересно
- 04 ноября, 2025
- 07:50
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном пошутил о шпионаже.
Как передает Report, об этом пишет британская газета The Guardian.
Председатель КНР в кулуарах саммита АТЭС в городе Кёнджу подарил президенту два смартфона Xiaomi, оснащенных дисплеями корейского производства, после чего Ли в шутку задал вопрос о безопасности устройств.
Си, который не славится публичными проявлениями юмора, смеялся и улыбался, когда шутку Ли перевели на китайский язык, а затем продемонстрировал свое чувство юмора, пишет Guardian.
"Вам следует проверить, нет ли там бэкдора" - сказал он, намекнув на предустановленное программное обеспечение, которое позволяет следить за устройством.
