Си Цзиньпин пошутил о шпионаже во время встречи с президентом Южной Кореи

Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном пошутил о шпионаже.

Как передает Report, об этом пишет британская газета The Guardian.

Председатель КНР в кулуарах саммита АТЭС в городе Кёнджу подарил президенту два смартфона Xiaomi, оснащенных дисплеями корейского производства, после чего Ли в шутку задал вопрос о безопасности устройств.

Си, который не славится публичными проявлениями юмора, смеялся и улыбался, когда шутку Ли перевели на китайский язык, а затем продемонстрировал свое чувство юмора, пишет Guardian.

"Вам следует проверить, нет ли там бэкдора" - сказал он, намекнув на предустановленное программное обеспечение, которое позволяет следить за устройством.