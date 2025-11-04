Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Си Цзиньпин пошутил о шпионаже во время встречи с президентом Южной Кореи

    Это интересно
    04 ноября, 2025
    07:50
    Си Цзиньпин пошутил о шпионаже во время встречи с президентом Южной Кореи

    Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном пошутил о шпионаже.

    Как передает Report, об этом пишет британская газета The Guardian.

    Председатель КНР в кулуарах саммита АТЭС в городе Кёнджу подарил президенту два смартфона Xiaomi, оснащенных дисплеями корейского производства, после чего Ли в шутку задал вопрос о безопасности устройств.

    Си, который не славится публичными проявлениями юмора, смеялся и улыбался, когда шутку Ли перевели на китайский язык, а затем продемонстрировал свое чувство юмора, пишет Guardian.

    "Вам следует проверить, нет ли там бэкдора" - сказал он, намекнув на предустановленное программное обеспечение, которое позволяет следить за устройством.

    Си Цзиньпин Южная Корея шпионаж
    Çin lideri Cənubi Koreya Prezidenti ilə casusluqla bağlı zarafat edib

    Лента новостей