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В Швеции назвали профессии, которые могут исчезнуть

В Швеции назвали профессии, которые могут исчезнуть В Швеции выявили несколько десятков профессий, которые в скором времени заменит искусственный интеллект
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8 января 2022 г. 18:00
В Швеции назвали профессии, которые могут исчезнуть

В Швеции выявили несколько десятков профессий, которые в скором времени заменит искусственный интеллект.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, соответствующие исследования провел Институт оценки рынка труда и политики образования Швеции.

Отмечается, что технология может заменить не только неквалифицированный труд, но и даже некоторых врачей — например, рентгенологов, рассказал ортопед из Дандерюдской больницы Макс Гордон. Так, искусственный интеллект уже сейчас научился определять различные типы переломов, а в будущем сможет рекомендовать лечение.

Он уточнил, что технологию могут внедрить в такие области, как неотложная помощь и гинекология, а также станет возможным сократить нехватку медсестер. Искусственный интеллект сможет заменить человека в нескольких десятках других профессий, прежде всего, не требующих высокой квалификации. Речь идет о таких специалистах, как бухгалтеры, фотомодели, операторы станков в полиграфии, деревообработке, химической и металлургической отраслях, кассиры и продавцы, младший персонал в сельском хозяйстве, уборщики, машинисты, монтеры, младший административный персонал, сварщики, строители, агенты, водители, лесники и почтальоны.

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Версия на азербайджанском языке Texnologiyaların əvəz edəcəyi peşələr açıqlanıb
Версия на английском языке Swedish researchers name jobs that may be replaced by AI

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