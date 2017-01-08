Шварценеггер ответил на критику Трампа цитатой Линкольна

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер ответил Дональду Трампу, раскритиковавшему звезду Голливуда за низкие рейтинги телешоу с его участием.

Как передает Report, актер опубликовал в своем твиттере обращение к избранному президенту.

Шварценегер приводит цитату из инаугурационной речи Авраама Линкольна: "Мы не враги, а друзья. Мы не должны быть врагами. Хотя узы нашей дружбы не всегда прочны, они не должны порваться. Память об этой дружбе возьмет свое, когда в сердцах, с неизбежностью, возобладают наши лучше чувства".

Актер напоминает, что президентские выборы давно закончились. "Мы соседи, мы друзья, и, что самое важное, мы - американцы", - говорит он, призывая вместе поработать над осуществлением главного предвыборного лозунга Трампа - "снова сделать Америку великой".

Шварценеггер выразил надежду, что политик будет работать над благополучием США так же усердно, как над собственными рейтингами.