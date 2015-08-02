Шри-Ланка станет первой в мире страной, полностью покрытой интернетом

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Шри-Ланка подписала соглашение на развёртку проекта "парящих телекоммуникационных башен" Google Loon, которые покроют всю страну 3G-интернетом, сообщает Report со ссылкой на GearMix.

"Как мы надеемся, всего через несколько месяцев каждый человек и каждое устройство на нашем острове будут иметь доступ к 3G", - говорит заместитель министра экономического развития Харша де Сильва.

"Шри-Ланка находится на пути к тому, чтобы стать самой первой страной в мире, полностью покрытой интернетом", - замечает министр телекоммуникаций Мангала Самаравира.

Каждый стратостат Google Loon будет покрывать площадь в 5000 квадратных километров - для полного покрытия страны их потребуется чуть больше дюжины. Аэростат работает с границы атмосферы и может находиться в воздухе около 100 дней. После этого его необходимо запустить повторно.

Воздушные шары несут на себе трансиверы стандарта LTE, которые могут подключаться к сетям сотовых операторов для заполнения прорех в покрытии.

На сегодняшний день число стационарных и мобильных телефонов в Шри-Ланке превышает количество жителей, однако до середины 1990-х годов гражданам страны приходилось ждать от 15 до 20 лет, чтобы получить собственный телефон. Министр Самаравира приватизировал государственную телекоммуникационную монополию и пригласил частные компании развёртывать собственные телефонные сети, чтобы сделать экономику более эффективной. Справедливости ради следует отметить, что тарифы на связь с тех пор взлетели в небеса.