 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Сенат Франции начнет штрафовать сенаторов, отсутствующих на заседаниях

    Убыток для прогуливающих может составить 4,4 тыс. евро в месяц

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Сенат Франции начнет штрафовать сенаторов, отсутствующих на его заседаниях.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, о новых мерах по укреплению парламентской дисциплины сообщил в среду председатель верхней палаты Жерар Ларше по результатам решения, принятого бюро сената.

    "В случае повторяющихся случаев отсутствия сенаторов на заседаниях палаты будет применен новый режим финансовых санкций", - предупредил Ларше. Этот порядок вступит в силу с 1 октября этого года. Новые меры, сообщил Ларше, получили поддержку глав всех политических фракций, представленных в верхней палате французского парламента.

    Теперь сенаторам, прогуливающим заседания, будут снижаться дотации как по зарплате, так и представительские средства. В результате убыток для них может составить 4,4 тыс. евро в месяц или 13,2 тыс. евро в квартал, предупредил Ларше.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi