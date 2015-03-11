​Сенат Франции начнет штрафовать сенаторов, отсутствующих на заседаниях

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Сенат Франции начнет штрафовать сенаторов, отсутствующих на его заседаниях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, о новых мерах по укреплению парламентской дисциплины сообщил в среду председатель верхней палаты Жерар Ларше по результатам решения, принятого бюро сената.

"В случае повторяющихся случаев отсутствия сенаторов на заседаниях палаты будет применен новый режим финансовых санкций", - предупредил Ларше. Этот порядок вступит в силу с 1 октября этого года. Новые меры, сообщил Ларше, получили поддержку глав всех политических фракций, представленных в верхней палате французского парламента.

Теперь сенаторам, прогуливающим заседания, будут снижаться дотации как по зарплате, так и представительские средства. В результате убыток для них может составить 4,4 тыс. евро в месяц или 13,2 тыс. евро в квартал, предупредил Ларше.